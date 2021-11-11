Хабаровчане незаконно проживают в аварийных бараках

Дом считается аварийным с 2017 года Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники администрации посетили барак, который находится по адресу Калараша, 6. Специалисты хотели выяснить, законно ли проживают люди в аварийном доме.

- Дом считается аварийным с 2017 года. В квартиры нельзя заселяться самовольно. При выявлении таких жителей, мы даем им необходимое время добровольно покинуть квартиру, - пояснила Татьяна Жаркова, начальник жилищного отдела по Индустриальному и Железнодорожному районам управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации краевой столицы.

В аварийном жилье проживает женщина. По ее словам, помещение она арендует. Но договор аренды сотрудникам администрации она не показала. Имя владельца жилья тоже оставила в секрете.

- В бараки часто заселяются маргиналы, однако встречаются другие ситуации. В этом же доме мужчине за семь тысяч жилье сдал работодатель. Мы объяснили жильцу, что это незаконно, он адекватно отреагировал, - добавила Татьяна Жаркова.

Подобные проверки сотрудники мэрии проводят постоянно. И в барак по улице Калараша, 6 еще вернутся.

- Бараки осматриваются по графику раз в месяц. Однако сотрудники администрации с инспекцией могут прийти и не по плану, если поступит сигнал от жильцов, - отметили в пресс-службе мэрии города.