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Общество11 ноября 2021 9:39

Мэр Хабаровска проконтролировал работу городских служб по устранению последствий снегопада

В ходе рабочей поездки глава города дал рекомендации дорожным и коммунальным службам
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сергей Кравчук посетил базы дорожных и коммунальных служб

Сергей Кравчук посетил базы дорожных и коммунальных служб

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска лично проконтролировал ведение работ по уборке снега с городских дорог. В ходе рабочей поездки, Сергей Кравчук посетил базы дорожных и коммунальных служб. Также, мэр Хабаровска лично проехал по дорогам города.

Контроль приведения в порядок городских дорог Сергей Кравчук начал с посещения производственной площадки МУП «Восток», расположенной на Промышленной улице. В зоне ответственности организации три развязки и дороги в Железнодорожном районе.

- Особое внимание прошу уделить пешеходным дорожкам и переходам, - сказал мэр города.

Следующей по очереди Сергей Кравчук посетил базу управляющей компании «Бруслит». Она обслуживает 187 домов.

- Крупным управляющим компаниям необходимо закупать малую механизацию для того, чтобы уборка была более эффективной. Так можно увеличить производительность труда, - сказал глава города.

Также Сергей Кравчук отметил, что управляющей компании нужно решить, куда девать убранный снег. Нельзя оставлять его в неположенных для этого местах.