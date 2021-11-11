В Хабаровске в ДТП пострадала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

Водитель автомобиля Toyota Passo не успел затормозить и сбил хабаровчанку Фото: ГИБДД

Вечером в среду, 10 ноября, в Хабаровске случилось очередное ДТП. Происшествие произошло в Краснофлотском районе на Тихоокеанской улице.

Женщина-пешеход переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota Passo не успел затормозить и сбил хабаровчанку. Недалеко от места происшествия был регулируемый пешеходный переход.

- Женщину госпитализировали. У нее открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени, - рассказали в отделении по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.

По предварительной информации, водитель был трезв.