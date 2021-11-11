В Ванинском районе учительницу восстановили в должности после обращения в прокуратуру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Монгохто Ванинского района незаконно уволили учительницу. Женщина обратилась в прокуратуру.

Жительница поселка работала учителем по внеурочной деятельности в средней общеобразовательной школе с 2019 года. Летом этого года ее уволили якобы за прогул. По закону работодатель должен был запросить у учительницы письменное объяснение, однако не сделал этого.

- Прокурор направил в суд исковое заявление о восстановлении учителя на работе, а также взыскания с работодателя среднего заработка за время вынужденного прогула, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора. Учительница вернется на свое рабочее место.