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Общество11 ноября 2021 10:20

В Ванинском районе учительницу восстановили в должности после обращения в прокуратуру

Жительницу поселка Монгохто незаконно уволили из школы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Ванинском районе учительницу восстановили в должности после обращения в прокуратуру

В Ванинском районе учительницу восстановили в должности после обращения в прокуратуру

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Монгохто Ванинского района незаконно уволили учительницу. Женщина обратилась в прокуратуру.

Жительница поселка работала учителем по внеурочной деятельности в средней общеобразовательной школе с 2019 года. Летом этого года ее уволили якобы за прогул. По закону работодатель должен был запросить у учительницы письменное объяснение, однако не сделал этого.

- Прокурор направил в суд исковое заявление о восстановлении учителя на работе, а также взыскания с работодателя среднего заработка за время вынужденного прогула, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора. Учительница вернется на свое рабочее место.