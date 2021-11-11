В Хабаровском крае студенты-медики работают в «красной зоне»

Из-за роста заболеваемости COVID-19 помощь студентов стала необходима Фото: Правительство Хабаровского края

В медучреждениях Хабаровского края работают более 700 студентов. Будущие медики помогают врачам в пунктах вакцинации и поликлиниках. Также молодые специалисты работают в «красной зоне».

Из 700 студентов 374 - учащиеся Хабаровского медколледжа. Еще 350 ординаторов из Дальневосточного медуниверситета. 50 будущих врачей получают медицинское образование в учебных заведениях в других субъектах Дальнего Востока.

- Из-за роста заболеваемости COVID-19 помощь студентов стала необходима. Мы ценим каждого сотрудника. Студенты помогают в проведении вакцинации. Надеемся привлечь их к работе колл-центра, - сказала Ирина Баглай, главный врач Клинико-диагностического центра.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в резерве обучающихся есть еще 100-150 человек. Планируется привлечь студентов младших курсов к волонтерской деятельности, а также предложить им должности младшего медперсонала.