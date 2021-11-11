Проблемный долгострой сдан в эксплуатацию в Хабаровске

Здание достроил новый застройщик Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сдан в эксплуатацию долгострой, расположенный в Краснофлотском районе. Объект посетил мэр города Сергей Кравчук.

Со зданием на улице 2-я Портовая возникло немало проблем. Коробка дома была возведена пять лет назад. Потом застройщик обанкротился. Здание достроил новый застройщик - АО «Центр инновационных технологий». Пять квартир в доме принадлежит дольщикам.

- Заменили все коммуникации, установили систему отопления. Также была благоустроена придомовая территория. Дольщикам направлены документы на оформление передачи квартир, - рассказал Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ».

Завершение строительства обошлось в 180 миллионов рублей кредитных средств. Компенсируют затраты за счет продажи квартир.

- Надеюсь, что будущим новоселам здесь будет комфортно жить, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в 2022 году на прилегающей территории возведут второй многоквартирник - ЖК «Изумрудный».