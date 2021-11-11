Пожилые жители Хабаровского края смогут вакцинироваться, не выходя из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Хабаровска, возраст которых от 60 лет, появилась возможность вакцинироваться, не выходя из дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Для оформления заявки на вакцинацию с выездом на дом пожилые люди могут обратиться по телефону горячей линии. Номер телефона: 122.

Также Михаил Дегтярев сообщил об еще одном нововведении.

- Теперь к работе горячей линии подключатся врачи. Они будут консультировать жителей края по вопросам медотвода от прививки против COVID-19, - написал глава региона в своем телеграм-канале.