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Здоровье11 ноября 2021 11:09

Пожилые жители Хабаровского края смогут вакцинироваться, не выходя из дома

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Дегтярев
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Пожилые жители Хабаровского края смогут вакцинироваться, не выходя из дома

Пожилые жители Хабаровского края смогут вакцинироваться, не выходя из дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Хабаровска, возраст которых от 60 лет, появилась возможность вакцинироваться, не выходя из дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Для оформления заявки на вакцинацию с выездом на дом пожилые люди могут обратиться по телефону горячей линии. Номер телефона: 122.

Также Михаил Дегтярев сообщил об еще одном нововведении.

- Теперь к работе горячей линии подключатся врачи. Они будут консультировать жителей края по вопросам медотвода от прививки против COVID-19, - написал глава региона в своем телеграм-канале.