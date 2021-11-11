Погода в Хабаровске 12 ноября 2021: циклон понемногу отступает Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Погода в Хабаровском крае понемногу улучшается. 12 ноября в столице региона ожидается небольшой снег и гололедица. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около -1 градуса, а ночью опустятся до отметки в -6 градусов. Скорость западного ветра составит 4-13 метров в секунду.

На юге края синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается от -5 до 0 градусов. Ночью - от -9 до -4. Скорость западного ветра составит до 13 метров в секунду.

В центральных районах ожидается снег. В течение дня столбики термометров покажут от -8 до +5 градусов. Ночью похолодает до -15. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 5-13 метров в секунду.

На севере региона обильные осадки в виде снега. В том числе, мокрого. Днем будет от -8 до +2 градусов. Ночью - от -11 до -1. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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