Ковид подтвердился еще у 515 жителей Хабаровского края
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 515 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 308, в Николаевске - 74, в Советско-Гаванском районе - 53, в Хабаровском - 33, в Верхнебуреинском - 19, в Бикинском - 10. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровел 301 житель края, 45 находится в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 408.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 437 случая коронавируса;
89 361 человек выздоровел;
9133 находится на лечении (2145 в стационаре, амбулаторно 6988);
Скончалось 943 человека.
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