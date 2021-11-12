В Хабаровске откроется круглосуточный пункт вакцинации Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске откроется круглосуточный пункт вакцинации. Об этом сообщил зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Работа пункта будет запущена, чтобы расширить возможности для постановки прививки у местных жителей и разгрузить другие пункты, так как сейчас, порой, горожанам приходится проводить в очередях за вакциной до двух часов.

Также Никонов сообщил, что еще один пункт вакцинации появится в Северном районе Хабаровска. Он будет открыт на площадке кинотеатра.

Всего в Хабаровске, на сегодняшний день, работают восемь пунктов, где можно получить вакцину от ковида.

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