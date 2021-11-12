Из-за циклона поднялся уровень воды в Амуре в районе Николаевска
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Из-за циклона, пришедшего в Хабаровский край с севера Кореи, поднялся уровень воды в Амуре. Спасатели предупреждают: отметки могут достигнуть неблагоприятных показателей.
— 10 и 11 ноября под влиянием южного циклона, на территории северных районов края отмечалось усиление ветра до 21 метра в секунду. Это способствовало образованию нагона в устьевой части лимана и вызвало подъем уровня воды на Амуре у города Николаевска на 45 сантиметров в сутки,— сообщили в ведомстве.
Там отметили, что в ближайшие сутки вода может подняться еще не метр и перешагнуть отметку неблагоприятного явления в 250 сантиметров.
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