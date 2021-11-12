В Хабаровске влетела в бетонное ограждение Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске легковушка влетела в бетонное ограждение. О ДТП сообщили в городском ГИБДД.

Авария произошла около десяти часов вечера 11 ноября на улице Лейтенанта Орлова.

— Водитель иномарки неправильно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил наезд на препятствие, — рассказали в ведомстве.

Машину закрутило на дороге и она вылетела за пределы проезжей части , после перевернулась.

Отмечается, что ДТП произошло из-за сложной дорожной обстановки. Травмы получила пассажирка автомобиля.

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