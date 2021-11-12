В Хабаровске влетела в бетонное ограждение
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске легковушка влетела в бетонное ограждение. О ДТП сообщили в городском ГИБДД.
Авария произошла около десяти часов вечера 11 ноября на улице Лейтенанта Орлова.
— Водитель иномарки неправильно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил наезд на препятствие, — рассказали в ведомстве.
Машину закрутило на дороге и она вылетела за пределы проезжей части , после перевернулась.
Отмечается, что ДТП произошло из-за сложной дорожной обстановки. Травмы получила пассажирка автомобиля.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;