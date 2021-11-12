«Страдают все»: в Хабаровском крае решают проблему дефицита рыбы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае власти занимаются решением проблемы с нехваткой рыбы. В этом году вместо ожидаемых 13 тысяч тонн кеты вылов составил около шести тысяч. Жители сел в верховьях Амура схватились за головы: запастись рыбой не удалось.

В правительстве края отметили: чтобы коренные народы смогли запастись осенней кетой, в конце сентября был остановлен промышленный лов и продлены сроки вылова рыбы. Но и это не стало панацеей от дефицита.

- В этом году рыбы мало, свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Страдают все, поэтому необходимо найти решения, которые позволят и людям помочь, и сохранить популяцию лососевых в будущем. А на следующем этапе нужно сразу приступать к подготовке к путине 2022 года, чтобы не допустить повторения ситуации, - отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Отмечается, что промышленники готовы помочь коренным жителям. Кроме того, они пойдут на самоограничения, согласившись увеличить количество пропускных дней и сократить использование заездок.

Также поступили предложения по ужесточению регулирования всех видов рыболовства. Все инициативы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве региона.

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