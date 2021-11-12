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Здоровье12 ноября 2021 6:51

В Хабаровске проверили почти 900 торговых точек

Рейды с проверками соблюдения антиковидных мер проходят трижды в неделю
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске проверили почти 900 торговых точек

В Хабаровске проверили почти 900 торговых точек

Фото: Администрация Хабаровска

894 торговые точки с начала ноября проверили сотрудники Роспотребнадзора и администрации Хабаровска. Рейды для контроля соблюдения антиковидных мер проходят трижды в неделю, сообщили в администрации города.

- Проверили 32 ТЦ, из которых полностью закрыты девять. В остальных работали только аптеки, продуктовые магазины и точки, которым разрешено вести деятельность, - отметила заместитель начальника отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Марина Троскалевская.

И если предприятия добросовестно выполняют указы, то жители города не так послушны. Люди не хотят соблюдать масочный режим. Всего было выявлено 22 нарушения.

Напомним, что с 13 ноября посещать ТЦ можно будет только при наличии QR-кодов. Мера введена для того, чтобы жители региона активно вакцинировались от коронавируса.

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