Банк «Открытие» расширит участие в реализации приоритетных региональных проектов Республики Саха (Якутия)

За два года присутствия в Якутии банк «Открытие» наладил активное взаимодействие с правительством республики. В частности, банк выступил соорганизатором выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) на 6,5 миллиарда рублей сроком до 2028 года, оказал поддержку муниципальному бюджету города Якутска, выступал соорганизатором выпуска «социальных» облигаций и облигационных займов системообразующих предприятий республики. Банк «Открытие» намерен и в дальнейшем оказывать поддержку региональному и муниципальному бюджетам, предоставляя выгодные условия, выступать организатором облигационных займов.

Реализация соглашения помогает решать вопросы социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни населения. Банк «Открытие» участвует в реализации проекта по строительству детского центра отдыха «Полярная звезда» в Якутии. Банк готов и дальше оказывать поддержку реализации и принимать участие в финансировании строительства региональных проектов в образовании, здравоохранении и других отраслях социальной сферы на основе государственно-частного партнерства. В ходе рабочей встречи стороны обсуждали привлечение инвесторов и финансирование строительства поликлиник, реабилитационного центра на базе санатория «Абалах», центра активного долголетия, перевооружения Национального центра медицины.

Банк «Открытие» расширит участие в реализации приоритетных региональных проектов Республики Саха (Якутия)

Банк готов также увеличивать проектное финансирование жилищного строительства в республике. В копилке якутского отделения уже есть несколько таких проектов, банк «Открытие» занимает первое место по объемам предоставленного проектного финансирования в регионе. Клиентами банка являются ведущие застройщики Якутии. Банк готов запустить финансирование по федеральной программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

Президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов: «Республика Саха (Якутия) - важный и значимый регион России, один из ключевых для бизнеса банка «Открытие». Якутия является одним из лидеров по реализации не только крупных инфраструктурных проектов, но и менее масштабных, однако имеющих большое значение для ее жителей. Мы видим потенциал для расширения сотрудничества. Убежден, что наш опыт и совместная работа пойдут на пользу социально-экономическому развитию региона».

Банк «Открытие» расширит участие в реализации приоритетных региональных проектов Республики Саха (Якутия)

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: «Безусловно, мы можем говорить о синергии: республика успешно реализует масштабные проекты, у банка «Открытие» также накоплен большой опыт в их реализации с применением механизмов ГЧП. Уверен в большом потенциале для сотрудничества в данной сфере. По отзывам предпринимательского сообщества, банк адаптивен и клиентоориентирован. Сегодня именно такой подход является залогом успеха и расширения сотрудничества».

Совокупный портфель активов банка «Открытие» в регионе на 1 октября 2021 года составил 2,6 миллиарда рублей, объем размещенных средств клиентов - 4,3 миллиарда рублей. Банк «Открытие» обслуживает около трех тысяч розничных клиентов и около 550 представителей МСБ республики. Бизнес банка «Открытие» в Якутии динамично растет и имеет хороший потенциал к развитию.

Фото: Андрей СОРОКИН.