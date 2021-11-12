В Хабаровске продолжают задерживать авиарейсы на север Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиарейсы из Хабаровска на Север продолжают задерживаться. Предварительно их вылет может состояться сегодня после полудня, когда будет расчищена взлетно-посадочная полоса.

В аэропорте сообщили, что вылета дожидаются пассажиры, которые должны быть доставлены в Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Южно-Cахалинск и Якутск.

Непогода накрыла регион 9 ноября. Скорость ветра местами достигала 30 метров в секунду, выпал снег и прошел ледяной дождь. Дороги оказались скованы льдом.

Погодный катаклизм спровоцировал множество ДТП, часть дорог была перекрыта.

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