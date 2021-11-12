Хабаровчанин получил серьезные травмы в ДТП Фото: ГИБДД

В Хабаровске произошло очередное ДТП. В четверг вечером два автомобиля столкнулись на улице Воронежской.

Водитель Toyota Land Cruiser-200 должен был предоставить преимущество в движении другому автомобилю, но не сделал этого. Вследствие чего въехал в автомобиль Toyota Aqua.

- Водитель второй машины пострадал. У него ушиб грудной клетки, закрытый перелом дистальной левой лучевой кости со смещением и отломком, отрывной перелом шиловидного отростка локтевой кости, - рассказали в отделении по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.

Оба водителя были трезвыми. У виновника аварии водительский стаж с 2005 года.