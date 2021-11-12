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Общество12 ноября 2021 9:46

В Хабаровске по требованию прокуратуры отремонтируют объект культурного наследия

Сотрудники надзорного ведомства будут контролировать проведение ремонтных работ в аварийном здании
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Надзорный орган будет контролировать устранение нарушений и проведение ремонтных работ

Надзорный орган будет контролировать устранение нарушений и проведение ремонтных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хабаровского края добивается ремонта здания, которое является объектом культурного наследия. Училище имени Унтербергера построено в 1897-1913 годах. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Надзорным органом установлено, что объект культурного наследия необходимо отремонтировать. Требуется ремонт кровли, инженерных систем, лестниц. Также, необходимо реставрировать фасады.

До 2 сентября 2019 года в здании занимались школьники, хотя находиться там было небезопасно. Сейчас дети переведены в другое учебное заведение.

- В суд подан иск с требованием проведения ремонтных работ муниципалитетом на объекте культурного наследия, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Надзорный орган будет контролировать устранение нарушений и проведение ремонтных работ.