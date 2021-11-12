В детском саду Комсомольска-на-Амуре детей кормят просроченными продуктами Фото: Мария ЛЕНЦ

В детском саду Комсомольска-на-Амуре выявлены нарушения. Руководством дошкольного учреждения не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

- На пищевой продукции нет маркировки, найдены продукты с истекшим сроком годности, не соблюдаются условия хранения пищи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Устранение нарушений при организации питания детей в детском саду взято на контроль надзорным ведомством.