Крышу снесло: дом в Советской Гавани затопило во время циклона

Пятиэтажка в Совгавани лишилась крыши Фото: Социальные сети

В пятиэтажном доме в Совгавани летом обещали начать ремонт крыши. Однако к работам подрядчик приступил только в сентябре. Снял покрытие, а к приходу циклона подготовился самым простым методом - прикрыл крышу целлофаном. Покрытие повредило порывом ветра, и в итоге дождь лил на непокрытую крышу.

Квартиры на четвертом и пятом этажах затопило дождем. Просочившаяся в подъезд вода залила стены и попала в электрощиты.

Жильцы решительно настроены на то, чтобы добиться компенсации. В квартирах уже повело напольное покрытие, испортилась отделка потолков и стен. По информации, поступившей от управляющей компании, подрядчик был предупрежден о приближении циклона и необходимости закрыть крышу.

Следует отметить, что пока продолжаются осадки, подрядчик не сможет продолжить работу и защитить крышу от дождя и тающего снега.

Редакция «КП» - Хабаровск» попробовала связаться с администрацией города Советская Гавань, но, к сожалению, безрезультатно.

Напомним, что в сентябре этого года жертвами потопа стали также жильцы пятиэтажки по улице Чкалова, 32. Дождь стал причиной того, что дом пришлось полностью обесточить. По словам жильцов, они регулярно обращались к властям, но те отказывали в помощи, ссылаясь на нерегулярную оплату некоторыми из собственников счетов за ЖКУ. Также дом не был закреплен за управляющей компанией, которая занялась бы сбором денег на капитальный ремонт крыши.