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Экономика12 ноября 2021 10:32

В Хабаровске появятся новые меры поддержки молодежного предпринимательства

Мэр города Сергей Кравчук поддержал идею проведения мероприятия для молодых бизнесменов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске обсудили меры поддержки молодежного предпринимательства

В Хабаровске обсудили меры поддержки молодежного предпринимательства

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске обсудили меры поддержки молодежного предпринимательства. Мэр города Сергей Кравчук встретился с руководителем бизнес-сообщества «Немосква» Русланом Ибрагимовым.

- Не все меры муниципальной поддержки для молодежного предпринимательства востребованы. Мы предлагаем провести встречу для молодых предпринимателей Дальнего Востока, где сможем это обсудить. А в декабре следующего года пройдет бизнес-форум, где можно будет высказать конкретные предложения, - сказал Руслан Ибрагимов.

Глава города Сергей Кравчук поддержал идею активиста. Он также отметил актуальность вопроса.

- В городе с 2012 года реализуется программа по поддержке молодых предпринимателей. Но если она требует корректировки, мы можем подключить экономический блок, - отметил Сергей Кравчук.

Два года назад бизнес-форум прошел уже в девятый раз под слоганом «Новая реальность». Участниками следующего такого мероприятия смогут стать молодые предприниматели краевой столицы, студенты вузов, менеджеры, самозанятые хабаровчане, а также представители молодежи, которые только планируют открыть собственное дело. На форуме обсудят развитие собственного бизнеса, а также меры поддержки.