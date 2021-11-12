Заключенные Хабаровского края поучаствовали во Всероссийских Дельфийских играх

Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Заключенные Хабаровского края приняли участие во Всероссийских Дельфийских играх среди осужденных. Они посоревнуются в эстрадном вокале, фотографии, мастерстве кулинарии, а также в парикмахерском деле.

В крае уже завершился первый этап конкурса. Осужденные женщины попытали удачу в соревнованиях по парикмахерскому искусству и кулинарии. Они приготовили более десяти различных блюд и креативно их украсили. Также заключенные сделали красивые вечерние прически для парикмахерского конкурса.

Один из осужденных представил на конкурс фотографии на тему «Краски уходящего лета». В его работах есть необычная изюминка: на черно-белых фотографиях он делает акцент цветом на каком-либо предмете.

Самой популярной номинацией стал эстрадный вокал. Заключенные пели о любви, Родине, материнстве и счастье.

Второй этап конкурса пройдет в конце ноября. Победители пройдут во всероссийский этап конкурса, который состоится в декабре.

Организаторами Всероссийских Дельфийских игр среди осужденных являются ФСИН России, Санкт-Петербургский университет ФСИН России и территориальные органы ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета.