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Общество12 ноября 2021 10:59

Заключенные Хабаровского края поучаствовали во Всероссийских Дельфийских играх

Осужденные посоревновались в вокальном исполнительстве, мастерстве кулинарии, парикмахерском деле, а также в искусстве фотографии
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Заключенные Хабаровского края приняли участие во Всероссийских Дельфийских играх среди осужденных. Они посоревнуются в эстрадном вокале, фотографии, мастерстве кулинарии, а также в парикмахерском деле.

В крае уже завершился первый этап конкурса. Осужденные женщины попытали удачу в соревнованиях по парикмахерскому искусству и кулинарии. Они приготовили более десяти различных блюд и креативно их украсили. Также заключенные сделали красивые вечерние прически для парикмахерского конкурса.

Один из осужденных представил на конкурс фотографии на тему «Краски уходящего лета». В его работах есть необычная изюминка: на черно-белых фотографиях он делает акцент цветом на каком-либо предмете.

Самой популярной номинацией стал эстрадный вокал. Заключенные пели о любви, Родине, материнстве и счастье.

Второй этап конкурса пройдет в конце ноября. Победители пройдут во всероссийский этап конкурса, который состоится в декабре.

Организаторами Всероссийских Дельфийских игр среди осужденных являются ФСИН России, Санкт-Петербургский университет ФСИН России и территориальные органы ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета.