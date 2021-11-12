Пробки в Хабаровске: дорожная ситуация достигла девяти баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед тем как начать свои заслуженные выходные дни после тяжелой трудовой недели, хабаровчане вынуждены в очередной раз преодолеть препятствия в виде пробок, которые образовались во всех районах города. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил дорожную ситуацию на девять баллов.

Пробки в сторону улицы Павла Морозова начались очень заранее. Машины медленно продвигаются вперед по Калинина, Конечному переулку, и далее по улицам Пионерская и Шевчука.

Волочаевская вечером пятницы стоит вся, в обоих направлениях. Хабаровчанам, чей путь домой проложен через эту улицу, придется набраться терпения.

В обоих направлениях встала вся улица Лейтенанта Орлова. Также стоит Трубный переулок от Пионерской до Волочаевской.

По улице Шеронова тоже образовался длинный затор. Он заканчивается на перекрестке с Ленина, которая тоже встала.

Пробка и по улице Слободской. Она начинается на перекрестке с Гамарника и заканчивается также при пересечении с улицей Ленина.

В обоих направлениях стоит Промышленная: от пересечения с Промышленным переулком до Карла Маркса и от пересечения с Гаражным проездом до Восточного шоссе.