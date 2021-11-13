Погода в Хабаровске 13 ноября 2021: без существенных осадков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Циклон в Хабаровском крае отступает. 13 ноября в столице региона возможен небольшой снег и гололедица. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около -1 градуса, а ночью опустятся до отметки в -8 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

На юге края синоптики прогнозируют небольшой снег и гололед. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. Ночью - от -11 до -6. Скорость западного ветра составит до 14 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков, гололедица. В течение дня столбики термометров покажут от -7 до +4 градусов. Ночью похолодает до -12. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 3-13 метров в секунду.

На севере региона прогнозируются местами осадки в виде мокрого снега и снега, слабая метель. Днем будет от -6 до +3 градусов. Ночью - от -14 до +0. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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