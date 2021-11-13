Пять человек за сутки скончались от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 519 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 152, в районе Лазо - 67, в Хабаровском - 47, в Солнечном - 43, в Вяземском - 40, в Комсомольске - 36, в Совгаванском - 35, в Комсомольском - 34, в Николаевском - 17, в Ульчском и Бикинском -15, в П.Осипенко - 12. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 288 жителей края, 44 находится в тяжелом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 397.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 956 случаев коронавируса;

89 649 человек выздоровели;

9359 находятся на лечении (2156 в стационаре, амбулаторно 7203);

Скончалось 948 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.