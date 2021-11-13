В Хабаровске появится армянская Апостольская церковь
Фото: Администрация Хабаровска
Армянская Апостольская церковь вскоре появится в Хабаровске на Воронежском шоссе. На месте будущего строительства был торжественно открыт хачкар – каменная стела с резным изображением креста, сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам инициатора строительства, Григория Торояна, место для строительства выбрано очень удачно, так как находится в экологически чистом районе.
— По плану церковь будет высотой в 30 метров, диаметром 16 метров. Помимо этого планируем развивать территорию. Есть желание построить здесь здание для обучения танцам, а также учебный корпус для первоклассников, чтобы они изучали армянский язык. Еще хотим установить магазин с национальной атрибутикой,— поделился планами Тороян.
Мэр города Сергей Кравчук на церемонии открытии хачкара, что на экскурсии в этот уголок армянской культуры смогут приходить горожане всех национальностей и вероисповеданий.
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