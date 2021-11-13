Жители Хабаровского края напишут Географический диктант Фото: Правительство Хабаровского края

14 ноября жители Хабаровского края напишут Географический диктант. Он пройдет в очном и дистанционном форматах. Для его проведения в регионе будут открыты 150 площадок на базе учреждений образования и культуры, военных частей.

У каждого тестируемого будет возможность выбрать один из четырех вариантов диктанта, в котором будут 40 вопросов.

Чтобы написать диктант в очном режиме, необходимо выбрать подходящую площадку на сайте акции, предварительно связаться с организаторами и прийти в пункт проведения к 12:00, захватив документы. Обязательным условием для участников в данном случае является соблюдение противоэпидемиологических мер.

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