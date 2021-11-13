Из Кировского района Хабаровска вывезли шесть КАМАЗов мусора Фото: Администрация Хабаровска

Из Кировского района Хабаровска вывезли шесть КАМАЗов мусора. В районной администрации отметили: вывозить гору мусора практически ежемесячно приходится силами подрядной организации.

— Дома относящиеся к данной контейнерной площадке перешли на непосредственное управление. Это значит, что жильцы самостоятельно должны заключать договора по обслуживанию зданий и обеспечивать их коммунальными ресурсами. Сегодня у них заключен договор на аварийное обслуживание домов, который не включает утилизацию мусора. Из-за этого здесь регулярно образуются свалка, на которую жалуются не только прохожие, но и сами жильцы, — поделился и.о. начальника отдела ЖКХ комитета по управлению Кировским районом Александр Сизов.

Он отметил, что мусорят не только местные жители, но и предприниматели, которые выкидывают куда попало коробки и мешки из-под товар.

— Администрация города проводит работу с жителями, чтобы вывоз осуществлялся в рамках договорных отношении. Надеемся, что до штрафных санкций не дойдет, и все решится мирно, — добавил Сизов.

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