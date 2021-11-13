Хабаровский спортсмен выиграл золотую медаль Кубка мира по рукопашному бою Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмен из Хабаровска Дмитрий Пардаев стал новым победителем Кубка мира по рукопашному бою в весе до 85 килограммов. Он одержал победу над соперниками из Киргизии, Румынии и соотечественником из Липецка, действующим чемпионом мира Владимиром Сафроновым.

– Всего на турнире провел 11 поединков в личном зачете и абсолютной категории. Кто знает, что такое единоборства, тот поймет, как это тяжело. Пока еще не осознал, что стал победителем Кубка мира. За всю историю рукопашного боя на Дальнем Востоке это первая медаль с Кубка мира, – рассказал Дмитрий Пардаев.

Соревнования прошли в Москве. В них приняли участие свыше 300 спортсменов из 32 стран. Медали разыгрывались в двух дисциплинах – поединок и самооборона.

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