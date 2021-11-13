Опубликовано актуальное расписание работы внебольничных пунктов вакцинации в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае продолжают свою работу внебольничные пункты вакцинации от коронавируса. «Комсомолка» публикует актуальное расписание их работы.
Арена «Ерофей»
Понедельник - выходной день
Вторник-пятница 11:00-18:00*
Суббота и воскресенье 12:00-18:00*
*с техническим перерывом с 15:00 до 15:30
ТЦ «ЭВР»
Ул. Суворова, 51
От центрального входа налево, вход через магазин
Вторник-воскресенье, 11:00-19:00
Понедельник- выходной
ТРК «Броско Молл»
Адрес: Пионерская, 2в
Ежедневно с 12:00-20:00
ТРЦ «Стрелка»
Понедельник-суббота, 11:00-15:00
Выходной-воскресенье
«Уголок здоровья» в Сбербанке
Адрес: Пушкина, 5
Понедельник-пятница, 8:00- 20:00
Суббота с 9:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
Железнодорожный вокзал Хабаровска
Вход с первой платформы- медицинский кабинет
Ежедневно, 10:00-18:00
Леруа Мерлен
ул. Трехгорная, 100
Центральный вход - налево
Суббота и воскресенье 11.00 - 18.00.
В будние дни пункт не работает
Опорный пункт вакцинации студентов
г. Хабаровск
Карла Маркса, 60. 2й этаж, 220 кабинет
Понедельник-пятница 9:00-14:00
г.Вяземский
Площадь 40-летия победы
Субботы: 10:00-13:00
г.Комсомольск, ТЦ «Радуга»
пр. Победы, 25
Понедельник-пятница, 10:00-19:00
Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00
г.Комсомольск, Автомобиль КАМАЗ
Ул. Аллея Труда,52
ТЦ «Рума»
Понедельник-пятница, 10:00-17:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Воскресенье - выходной
п.Чегдомын, Районный дом культуры
Вторник, четверг 17:00-19:00
Суббота 12:00-14:00
г. Амурск,ТРЦ Линкор
Понедельник-пятница 15:00-18:00
Суббота 10:00-13:00
ВАЖНО!
Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС
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