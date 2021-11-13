Опубликовано актуальное расписание работы внебольничных пунктов вакцинации в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае продолжают свою работу внебольничные пункты вакцинации от коронавируса. «Комсомолка» публикует актуальное расписание их работы.

Арена «Ерофей»

Понедельник - выходной день

Вторник-пятница 11:00-18:00*

Суббота и воскресенье 12:00-18:00*

*с техническим перерывом с 15:00 до 15:30

ТЦ «ЭВР»

Ул. Суворова, 51

От центрального входа налево, вход через магазин

Вторник-воскресенье, 11:00-19:00

Понедельник- выходной

ТРК «Броско Молл»

Адрес: Пионерская, 2в

Ежедневно с 12:00-20:00

ТРЦ «Стрелка»

Понедельник-суббота, 11:00-15:00

Выходной-воскресенье

«Уголок здоровья» в Сбербанке

Адрес: Пушкина, 5

Понедельник-пятница, 8:00- 20:00

Суббота с 9:00 до 19:00

Воскресенье - выходной

Железнодорожный вокзал Хабаровска

Вход с первой платформы- медицинский кабинет

Ежедневно, 10:00-18:00

Леруа Мерлен

ул. Трехгорная, 100

Центральный вход - налево

Суббота и воскресенье 11.00 - 18.00.

В будние дни пункт не работает

Опорный пункт вакцинации студентов

г. Хабаровск

Карла Маркса, 60. 2й этаж, 220 кабинет

Понедельник-пятница 9:00-14:00

г.Вяземский

Площадь 40-летия победы

Субботы: 10:00-13:00

г.Комсомольск, ТЦ «Радуга»

пр. Победы, 25

Понедельник-пятница, 10:00-19:00

Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00

г.Комсомольск, Автомобиль КАМАЗ

Ул. Аллея Труда,52

ТЦ «Рума»

Понедельник-пятница, 10:00-17:00

Суббота с 10:00 до 15:00

Воскресенье - выходной

п.Чегдомын, Районный дом культуры

Вторник, четверг 17:00-19:00

Суббота 12:00-14:00

г. Амурск,ТРЦ Линкор

Понедельник-пятница 15:00-18:00

Суббота 10:00-13:00

ВАЖНО!

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС

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