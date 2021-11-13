Погода в Хабаровске 14 ноября 2021: прохладно и ветрено Фото: Олеся Приходько

Зима вступает в свои права в Хабаровском крае. За окном уже не так солнечно и тепло, но это вполне закономерно. В Хабаровске в этом году осень было достаточно теплой и долгое время бесснежной. Сегодня, 14 ноября, в Хабаровске осадки не ожидаются. Днем будет не сильно холодно – от -1 до -3 градусов. Но ощущения немного подпортит ветер. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер от 7 до 12 метров.

А вот в южных районах местами выпадет небольшой снег. Ожидается гололедица. Днем там будет чуть теплее – от 0 до +2 градусов. Ветер также ожидается юго-западного направления от 7 до 12 метров.

Осадки обойдут центральные районы края. Днем столбик термометра будет варьироваться, от -13 до +2 градусов, в зависимости от территорий. Ветер прогнозируется западного и юго-западного направлений от 4 до 13 метров.

Жителям северных районов повезло меньше всего. Там синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, слабую метель и гололедицу. Температура днем там упадет от -10 до 0 градусов. Ветер ожидается западного направления от 2 до 14 метров. В Тугуро-Чумиканском районе возможны поры до 15-20 метров в секунду.

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