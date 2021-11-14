206 человек заболели коронавирусом в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусом за сутки заболели 520 жителей Хабаровского края. Это очередной рекорд по ежедневному приросту за последние несколько месяцев. Побороть вирус смогли лишь 302 человека. Четверо умерли. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 49 человек, из них 31 – на ИВЛ.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске – 206 человек. В Комсомольске-на-Амуре ковидом заразился 61 местный житель. По 51 новому пациенту появилось в районах имени Лазо и Амурском. 33 человека заболели в Советско-Гаванском и Вяземском районах. В Ванинском районе заразились 27 жителей, в Нанайском – 24, а в Николаевском – 12. Пять новых пациентов появилось в Верхнебуреинском раойне, четыре – в районе имени Полины Осипенко, трое в Комсомольском и Тугуро-Чумиканском районах, двое в Бикинском и один в Ульчском.

Всего в регионе развернуто 2567 коек, свободными остаются 414. Сейчас ковидом болеют 9573 человека, из них 7420 лечатся дома. С начала пандемии умерло 952 жителя края.

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