Новый мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровске. Фото: министерство транспорта Хабаровского края.

Мобильный пункт вакцинации открылся на автовокзале Хабаровска. Для всех желающих получить иммунитет от коронавируса будет доступно два вида вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Каждому вакцинированному вручается специальное свидетельство. Оно понадобится для покупки билета на международный рейс.

В здании автовокзала оборудовали специальный кабинет на 1 этаже. Вакцинацию будут проводить сотрудники поликлиники №5. Все данные будут заноситься в регистр и в последствии в сервисе Госуслуги появится QR-код.

Предварительная запись на прививку не нужна. При посещении пункта необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Для вакцинации от гриппа понадобится только паспорт.

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