Пьяный водитель устроил ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Днем в субботу 34-летний мужчина решил сесть за руль своего авто выпившим. Куда мужчина так спешил, что решился на нарушение закона, неизвестно. Однако теперь его ждут большие проблемы.

Неприятная ситуация произошла в районе пересечения улиц Воронежской и Черноморской. 34-летний хабаровчанин ехал по Черноморской на автомобиле Toyota Raum. Водитель не уступил дорогу 19-летнему хабаровчанину, ехавшему по Воронежской на Toyota Mark II. В результате оба автомобиля пострадали. Однако больше увечий получил Toyota Mark II.

Виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался. Сотрудники Госавтоинспекции составили на мужчину протокол по 12.26.1 КоАП РФ. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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