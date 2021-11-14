«СКА-Нефтяник» победил «Родину» на выездном матче. Фото: skabandy.ru.

Накануне хабаровский «СКА-Нефтяник» отправился на выездную игру в Киров, где сразился с клубом «Родина». Сама игра и ее результаты порадовали хабаровчан. Отличный результат в три мяча принес клубу полузащитник Туомас Мяаття. В ворота соперника Туомас забил три угловых.

Игра в Кирове для хабаровчан была первой в этом сезоне, которая прошла на открытом воздухе. Для дальневосточников игра вне крытой арены всегда дается нелегко. Из-за теплой погоды, стоящей в Кирове в день игры, лед оказался не самого хорошего качества. Однако, несмотря на это, хабаровчане смогли приспособиться к новым условиям и показали отличную игру.

Счет на 8 минуте открыла «Родина». При первой же возможности кировчане проводили контратаки, что заставило попотеть хабаровского голкипера Виктора Каменев.

Мячи: 1:0 (8 минута) Нелюбин, 1:1 (23 минута) Викулин (Мяаття - угловой), 1:2 (39 минута) Каланчин, 1:3 (41 минута) Викулин (Мяаття - угловой), 2:3 (43 минута) Цыганенко (Цыцаров), 2:4 (45 минута) А. Бондаренко (Антипов), 3:4 (49 минута) Орлов (Леденцов - угловой), 3:5 (58 минута) Рязанцев (Мяаття - угловой), 3:6 (65 минута) Рязанцев - с пенальти, 3:7 (80 минута) Торгонский (Каланчин), 4:7 (83 минута) Шицко (Кузьмин - угловой), 4:8 (84 минута) А. Бондаренко (Каланчин), 4:9 (86 минута) А. Бондаренко (Рязанов), 4:10 (88 минута) Торгонский (Шардаков)

Следующая игра «СКА-Нефтяника» пройдет 16 ноября в Сыктывкаре. Там хоккеисты сыграют со «Строителем», который в прошедшем туре обыграл «Байкал-Энергию» со счетом 4:1.

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