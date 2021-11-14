«СКА-Хабаровск» обыграл «КАМАЗ» со счетом 1:0. Фото: fcska.ru.

Всего один гол удалось забить хабаровчанам на своем поле в игре с командой из Набережных Челнов. Главный тренер хабаровчан Сергей Юран отметил, что «КАМАЗ» - одна из тяжелых команд с хитрой тактикой.

«СКА-Хабаровск» забил первый и единственный гол игры на 53 минуте. Команда получила возможность на штрафной ближе к середине поля. Штрафной бил Камран Алиев, а в воздухе мяч встретил Денис Фомин и головой забил его в ворота соперника.

Благодаря забитым голам в домашних играх «СКА-Хабаровск» занял третье место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками. «КАМАЗ» же оказался на десятой строчке с 28 очками. Впереди у хабаровчан выездная игра в Краснодаре с командой «Краснодар – 2».

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