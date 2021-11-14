В Комсомольске-на-Амуре завершился ремонт дорог Фото: Правительство Хабаровского края

В Городе юности завершились работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за 2021 год дорожникам удалось отремонтировать 33 объекта общей протяженностью в 30 километров. В рамках нацпроекта было выделено 504,5 миллиона рублей.

- В план ремонта вошли улицы с интенсивным движением, где износ дорог оказался больше всего. Отдельное внимание было выделено дорогам, ведущим к социальным объектам, а также к повышению безопасности дорожного движения. За 2021 год в Комсомольске установили 1254 дорожных знака, 28 новых светофоров и улучшили уличное освещение. Более 10 пешеходных переходов оборудовали дополнительной подсветкой, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Самые масштабные ремонтные работы прошли на улице Ленинградской. Дорожники заменили 3,7 километра дорожного полотна. Кроме того, на улице Парижская Коммуна положили дополнительный слой дорожного полотна и установили энергоэффективное освещение. Сложнее всего дорожники назвали работы на улице Лазо.

- Это артерия города. Она соединяет Ленинский и Центральный округ. Дорога была в аварийном состоянии. Рабочие укрепили основание дороги и уложили свежий асфальт. Там же были обустроены новые автобусные остановки, с учетом пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, - объяснил Владимир Бережной, начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства Комсомольска-на-Амуре.

За ходом работ следили не только местные власти и эксперты, но и общественники. За год было выявлено 115 замечаний, большая часть уже устранена.

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