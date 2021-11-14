Новая коммунальная техника появилась в Комсомольске-на-Амуре. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в Комсомольск-на-Амуре начала поступать новая коммунальная техника. Глава региона отметил, что это только первая поставка.
- Первые «ласточки» - это три дорожных комбинированных автомобиля на базе КАМАЗа. Они оборудованы пескоразбрасывателями, отвалами, щетками. Могут работать круглый год, очищая дороги города от снега и мусора, - сообщил Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале «Пулемет Дегтярева».
Вскоре ожидается поставка вакуумной подметально-уборочной машины или, проще говоря, «уличного пылесоса», а также всесезонной каналопромывочной машины, двух фронтальных погрузчиков и трех грейдеров.
Около 20 лет в Комсомольске-на-Амуре не обновлялся парк техники для уборки улиц.
- Мы смогли договориться о выделении Комсомольску-на-Амуре 114 миллионов рублей субсидии из федерального бюджета, - добавил глава региона.
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