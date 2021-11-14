Еще три дороги открыли в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодаря очистке дорожного полотна удалось открыть для движения три участка. Теперь вновь доступны автодороги Селихино – Николаевск-на-Амуре (с 420 до 627 километра), Березовый – Бриакан – село имени Полины Осипенко (с 0 до 144 километра), Солнечный – Горный (на всем протяжении 16 километров).

Из-за выпавших осадков ограничения до сих пор сохраняются на ФАД А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино, с подъездом к Комсомольску-на-Амуре на всем протяжении 695 километров. Сейчас на дорогах установлено семь стационарных пунктов обогрева и четыре поста ГИБДД. На выезде из Хабаровска и Города юности дежурят четыре группы спасателей МЧС России.

Все службы в очередной раз напоминают, что на дорогах сохраняется гололед и, при возможности, стоит отказываться от выездов на личном транспорте.

Кроме того, до сих пор продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в поселке Лесном Амурского района.

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