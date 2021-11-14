Михаил Дегтярев поздравил институт экономических исследований ДВО РАН с полувековым юбилеем. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил институт экономических исследований ДВО РАН с 50-летием. Несмотря на командировку в Москве, Михаил Дегтярев по видеосвязи созвонился с учеными и лично поздравил с праздником.

- За прошедшие годы институт экономических исследований ДВО РАН поистине стал кузницей кадров для экономики и государственной власти нашего региона. Мы гордимся как самим институтом, так и его работниками, а также бессменным научным руководителем – академиком ДВО РАН Павлом Минакиром, - сообщил Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале «Пулемет Дегтярева».

Глава региона отметил, что благодаря созданному на базе института консорциуму сильнейших ученых Дальнего Востока, Москвы, Китая и Японии есть новый импульс развитию экономической науки и процессов социального и научно-технологического характеров.

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