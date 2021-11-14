Написать экологический диктант смогут жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году Всероссийский экологический диктант приурочен ко Всемирному дню рециклинга (рациональное потребление). Написать диктант можно на портале экодиктант.рус. Стартует он уже сегодня, 14 ноября, и продлится до 21 числа включительно.

- Это ежегодный проект, который направлен на формирование экологической культуры у россиян. Повышение экологический грамотности позволяет предупредить экологические преступления, - объяснили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Поучаствовать в экодиктанте могут как жители России, так и те, кто проживает за рубежом. По плану в 2021 году диктант напишут более трех миллионов человек. В 2020 году в диктанте приняли участие 2,8 миллиона человек.

На портале доступны вопросы для детей до 12 лет, а также подростков от 12 до 18 лет. Отдельно есть категория вопросов для взрослых с профессиональным образованием и опытом работы в сфере экологии, а также без него.

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