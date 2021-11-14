Двух детей спасли из пожара в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Поздним вечером 13 ноября на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Карала Маркса, 63/1. Прохожие увидели дым и маленьких детей, находящихся в квартире. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

- В комнате находились дети 2013 и 2019 года рождения. Они не смогли сами выбраться из комнаты, после чего выглянули в окно и попытались привлечь внимание прохожих, которые и вызвали пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Одного ребенка вытащили из окна с помощью трехколенной лестницы, а второго смогли вывели по лестнице. Детей госпитализировали в больницу. Через несколько минут пожар ликвидировали.

От огня пострадала площадь в четыре квадратных метра, в том числе мебель и некоторые вещи.

- Причиной пожара может быть, как детская шалость с огнем, так и аварийный режим работы электрооборудования, - добавили в ведомстве.

Всего на пожаре работало пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Прокуратура Магаданской области начала проверку. Прокурор области взял ситуацию под личный контроль.

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