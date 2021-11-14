Автобус с людьми вылетел с перевала на Колыме. Фото: скриншот с видео.

Пассажирский автобус с людьми вылетел с перевала в кювет в Магаданской области. Как сообщают очевидцы, среди пассажиров было несколько детей. ДТП произошло в районе перевала Дедушкина лысина.

Страшных последствий ДТП удалось избежать благодаря большому количеству снега, выпавшему в области накануне. Сообщается, что на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции по Магаданской области и прокуратуры.

- По предварительным данным на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части, - сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

Серьезные травмы не получили как пассажиры, так и водитель автобуса. Сейчас место аварии осматривают специалисты. Проверку на личный контроль взял прокурор Магаданской области.

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