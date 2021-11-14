Погода в Хабаровске 15 ноября 2021: небольшой снег
Фото: Мария ЛЕНЦ
15 ноября в Хабаровске возможен небольшой снег. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около -5 градусов, а ночью опустятся до отметки в -12 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 7-14 метров в секунду.
На юге края синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается от -2 до +0 градусов. Ночью - от -10 до -8. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.
В центральных районах без осадков. В течение дня столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. Ночью похолодает до -10. Ветер юго-западный и северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
На севере региона прогнозируются местами осадки в виде мокрого снега и снега, слабая метель. Днем будет от -10 до -4 градусов. Ночью - от -19 до -10. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 14 метров в секунду с порывами до 18 метров.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;