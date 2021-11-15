В Хабаровском крае увеличили число коек для ковид-больных Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 518 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 152, в Комсомольске-на-Амуре - 168, в Амурском районе - 57. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 139 жителей края, 47 находятся в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 389.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 994 случая коронавируса;

90 090 человек выздоровели;

9946 находятся на лечении (2178 в стационаре, амбулаторно 7768);

Скончалось 958 человек.

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