В Хабаровском крае увеличили число коек для ковид-больных
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 518 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 152, в Комсомольске-на-Амуре - 168, в Амурском районе - 57. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 139 жителей края, 47 находятся в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 389.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 994 случая коронавируса;
90 090 человек выздоровели;
9946 находятся на лечении (2178 в стационаре, амбулаторно 7768);
Скончалось 958 человек.
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