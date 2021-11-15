В Комсомольске-на-Амуре начнут собирать истребители Checkmate. Фото: YouTobe/стоп-кадр видео Ростех

Однодвигательные истребители пятого поколения Checkmate будут собираться в Комсомольске-на-Амуре. Об этом во время выставки Dubai Airshow рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, пишет РИА «Новости».

- Первый полет истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство - в 2026 году, - пояснил Слюсарь.

Checkmate был спроектирован на базе Су-57. Модель отличается своей легкостью. Первая презентация нового истребителя состоялась минувшим летом на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.

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