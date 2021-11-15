В Хабаровском крае река превратилась в «молоко» Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае на глазах меняется внешний вид реки Катэн. Ее воды мутнеют. И это при том условии, что Катэн считается одной из самых спокойных рек в мире.

Местные жители в загрязнении реки обвиняют старателей. В сети активно обсуждается, что собираются подписи за прекращение добычи драгметалла в том районе.

«Комсомолка» обратилась за комментарием по сложившейся ситуации к председателю всероссийского общества охраны природы в Хабаровском крае Владимиру Сидорову.

Он подтвердил, что проблема имеет место, и специалисты уже выясняют, из-за чего воды помутнели. Виновников этого и сроки восстановления реки пока не называются до окончания всех проверочных процедур.

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