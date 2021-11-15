«Премию здоровья» вручили популяризаторам ЗОЖ в Хабаровске

«Премию здоровья» вручили популяризаторам ЗОЖа в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось вручение призов победителям конкурса «Премия здоровья». Полученные деньги лауреаты смогут направить на приобретение спортивного инвентаря для коллективов предприятий, сообщили в администрации города.

- Конкурс «Премия здоровья» проходит уже в восьмой раз. Коллективы - участники этого испытания - служат примером для других организаций. Они делают нужную и полезную для общества работу, - сказал начальник муниципального управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов.

Лауреаты конкурса получили награды из рук вице-мэра города Игоря Михайловского.

Отметим, что призы были получены также медиками, сотрудниками образовательных и общественных организаций и представителям СМИ, занимающихся пропагандой ЗОЖ среди населения.

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