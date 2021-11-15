Уровень безработицы в Хабаровском крае составил меньше 0,4%
Фото: Правительство Хабаровского края
Уровень безработицы в Хабаровском крае составил 0,39%. Об этом сообщил региональный Центр занятости населения.
Как рассказали в ведомстве, актуальных вакансий немало. Их почти шесть тысяч. Предложения есть самые разнообразные. По рабочим профессиям идет набор 3 211 специалистов.
Всего за минувшею неделю в Центр обратились четыре человека, которые были уволены из-за сокращения штата на предыдущих рабочих местах. Всего с начала 2021 года обратились 617 человек - высвобожденных работников.
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