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Общество15 ноября 2021 3:36

Уровень безработицы в Хабаровском крае составил меньше 0,4%

С начала года в региональный Центр занятости обратились 617 человек
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Уровень безработицы в Хабаровском крае составил меньше 0,4%

Уровень безработицы в Хабаровском крае составил меньше 0,4%

Фото: Правительство Хабаровского края

Уровень безработицы в Хабаровском крае составил 0,39%. Об этом сообщил региональный Центр занятости населения.

Как рассказали в ведомстве, актуальных вакансий немало. Их почти шесть тысяч. Предложения есть самые разнообразные. По рабочим профессиям идет набор 3 211 специалистов.

Всего за минувшею неделю в Центр обратились четыре человека, которые были уволены из-за сокращения штата на предыдущих рабочих местах. Всего с начала 2021 года обратились 617 человек - высвобожденных работников.

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