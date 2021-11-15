Хабаровские спортсмены завоевали 10 медалей на Чемпионате и Первенстве Европы по киокусинкай
Фото: Правительство Хабаровского края
Десяток медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве Европы по киокусинкай завоевали хабаровские спортсмены. Соревнования проводились на протяжении трех дней - с 12 по 14 ноября в польском городе Катовице.
Парни и девушки привезли шесть золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Среди победителей Ксения Засорина. Она завоевала свое третье европейское золото в поединках среди женщин в весовой категории до 65 килограммов.
- Ранее хабаровчанка становилась победительницей соревнований в Молдавии в 2018 году и в Польше в 2019 году, - отметили в министерстве спорта края.
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